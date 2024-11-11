В Минтруда рассказали, где и как можно размещать информацию о наличии вакансий

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С 1 января вступил в силу ряд новшеств в рамках закона о занятости населения. Изменения о размещении сведений о наличии свободного рабочего места (вакансии) разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.

В ведомстве пояснили, что под информационными ресурсами в рамках закона о занятости подразумевается любая база данных, которая ведется в электронном формате, а также интернет-сайты, аккаунты в социальных сетях и другие ресурсы. Таким образом, собственный сайт нанимателя, его странички в соцсетях и мессенджерах являются информационными ресурсами, на которых вакансии нужно размещать с обязательной ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий.

В то же время личный аккаунт сотрудника (например, в LinkedIn) в социальных сетях не является информационным ресурсом. При размещении в них объявления о найме на работу указывать ссылку на Общереспубликанский банк вакансий на информационном портале государственной службы занятости не требуется. Также указывать эту ссылку не нужно при размещении вакансии на иностранных порталах.