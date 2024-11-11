В Минтруда рассказали, кто с 1 января может получать пенсию на почте

Кто с 1 января может получать пенсию на почте, журналистам рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.

Елена Гоморова напомнила, что с 1 июля 2024 года пенсии в Минске, городах областного подчинения и районных центрах выплачиваются в основном через банки. "Право на получение пенсии на почте было сохранено только для отдельных категорий. Это пенсионеры старше 70 лет, инвалиды 1 и 2 группы, а также граждане, которые по религиозным убеждениям не имеют документа, удостоверяющего личность. Для лиц, проживающих в сельской местности, у нас было сохранено право выбора - получать пенсию на почте или в банке", - уточнила она.

Начальник отметила, что на практике изменения показали, что есть еще категории граждан, которые в силу состояния здоровья хотят получать выплаты пенсии на почтовом отделении. "Поэтому был расширен перечень лиц, которые имеют право получать свою пенсионную выплату на почте. Это инвалиды 3-й группы, лица с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению, имеющие функциональный класс 3 и выше, лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающие пособие по уходу за этим ребенком, а также лица, зарегистрированные по месту жительства с инвалидом 1-й группы, который сам получает пенсию через почтовое отделение", - рассказала она.

Однако если человек не подходит ни под одну из категорий, он все равно может продолжить получать пенсию на почте. "Он имеет право получать пенсию через почту по своему желанию, но в такой ситуации он должен за счет собственных средств оплатить услугу по выплате и доставке пенсии", - отметила она.