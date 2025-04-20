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В Минтруда рассказали, каким будет размер прожиточного минимума с 1 мая
В Минтруда рассказали, каким будет размер прожиточного минимума с 1 маяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c8af9-558d-43ba-b216-32019f912025/conversions/f1c7d04c-6b5d-4352-834d-1380ee06dbfc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c8af9-558d-43ba-b216-32019f912025/conversions/f1c7d04c-6b5d-4352-834d-1380ee06dbfc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c8af9-558d-43ba-b216-32019f912025/conversions/f1c7d04c-6b5d-4352-834d-1380ee06dbfc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c8af9-558d-43ba-b216-32019f912025/conversions/f1c7d04c-6b5d-4352-834d-1380ee06dbfc-xl-___webp_1920.webp 1920w
С 1 мая в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Постановлением Минтруда на период с 1 мая по 31 июля 2025 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Так, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 462,58 рубля. Это на 3,3 % выше норматива, действовавшего с 1 февраля по 30 апреля 2025 года.
В связи с изменением бюджета прожиточного минимума автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ.