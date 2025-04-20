В Минтруда рассказали, каким будет размер прожиточного минимума с 1 мая

С 1 мая в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда на период с 1 мая по 31 июля 2025 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Так, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 462,58 рубля. Это на 3,3 % выше норматива, действовавшего с 1 февраля по 30 апреля 2025 года.