В Минтруда разъяснили порядок использования семейного капитала на образование

Более 100 тыс. решений о досрочном распоряжении семейным капиталом принято в Беларуси с начала 2026 года. Десятая часть из них направлена на получение образования. Для многодетных семей это весомая поддержка и способ покрыть значительную часть расходов. Важно: воспользоваться средствами можно досрочно, не дожидаясь 18-летия ребенка.

Яна Чадович - мама пятерых детей. Марк и Матвей в 2027 году оканчивают 9-й и 11-й классы и уже сегодня знают, с чем хотят связать свое будущее.

"Я планирую поступать в БГУ на инженера, на бюджет, но мне кажется, что на платное, потому что у нас есть семейный капитал. Я готовлюсь в школах, на дополнительных занятиях, у репетиторов и дома обучаюсь", - поделился Матвей Чадович.

Для семьи Чадович семейный капитал - оптимальный способ оплаты обучения. По сути, это страховка на случай, если ребята не пройдут на бюджетную форму получения образования.

"Семейный капитал можно использовать в разных целях: на лечение, расширение своей жилплощади. Но так как для меня это неактуально (недвижимость мы уже получили с помощью государства), поэтому изначально я и думала, что весь семейный капитал я потрачу на образование детей, так как платное образование сейчас более доступно, чем бесплатное. Мне кажется, что бесплатно очень сложно сейчас поступить. Получила семейный капитал после рождения третьей дочери, это было 12 лет назад", - рассказала многодетная мама Яна Чадович.

Семейный капитал в Беларуси уже не воспринимают исключительно как инструмент для решения жилищного вопроса. Сегодня это реальный финансовый ресурс для получения образования всей семьи. Так, в 2025 году для многодетных семей было открыто порядка 154 тыс. депозитных счетов "Семейного капитала".

Правила позволяют тратить семейный капитал на обучение не только детей, но и родителей. Более того, закон разрешает оплатить второе высшее или среднее специальное образование, где форму обучения человек выбирает сам - будь то очная, заочная или дистанционная.

А в перечень учебных заведений входят вузы и колледжи, а также учреждения потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси.

Процедура использования средств семейного капитала на образовательные нужды максимально проста.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Первое, что нужно сделать, - обратиться в службу "Одно окно" местного исполнительного распорядительного органа, предоставив документы на ребенка или на родителя, если родитель получает образование. Далее принимается решение о предоставлении права на получение образования, и уже с этим решением нужно обращаться далее в банк".

Сегодня размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Назначается он многодетным семьям при рождении либо усыновлении третьего или последующего ребенка. Благодаря такой поддержке родители могут с уверенностью смотреть в будущее.