Краткий пересказ от ИИ

До 500-летия Мирского замка остаются считанные месяцы. Уже в апреле наше первое достояние, включенное во Всемирный список ЮНЕСКО, перешагнет полутысячный рубеж. Но далеко не вся биография замкового комплекса изучена и обнародована.

10 сентября в Мире прошла I международная конференция, посвященная оборонному зодчеству Беларуси. За круглым столом собрались эксперты Союзного государства, каждый с научными открытиями. Географией Мира не ограничились: изучены политические причины возведения замка в Крево и проекты укрепления стен Лидского замка. Ответ держат ученые из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова и Москвы.

Михаил Рыхтик, директор Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского (Россия):

"Здесь, безусловно, пример того, как соединяется государственный интерес, финансирование, научное знание, местная инициатива, когда все это вместе дает такой блестящий результат. Мы хотим, чтобы наши контакты превратились, они превращаются, в первую очередь в студенческие обмены. Потому что музейное дело, археологическое дело - это то, что уже сейчас востребовано, а самое главное - вызывает очень большой интерес у молодого поколения".

Ярослав Артамонов, младший научный сотрудник Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия):

"Я планирую рассказать о некоторых документах по истории Свято-Троицкого монастыря, бывшего базилианского, и Николаевского костела, которые располагались в Мире. Я их нашел в фондах Российского государственного исторического архива. Я думаю, многим известно, что большое количество документов по белорусской истории находится именно в Санкт-Петербурге. Я планирую рассказать об акте генеральной визитации, о различных документах, которые повествуют о попытках построить новое здание костела в Мире в начале XX столетия, но, к сожалению, они были прерваны начавшейся Первой мировой войной".

Научные исследования помогают развивать Мирский замок. После восстановления итальянского сада уже в 2027 году приступят к реконструкции английского пейзажного парка площадью в 16 га. В планах возрождение усадебного дома Святополк-Мирских.