В Мирском замке воссоздали итальянский сад

В Мирском замке - долгожданное живописное открытие. Всего через пару дней этот культовый туристический объект Беларуси официально возродит итальянский сад.

В эпоху Радзивиллов он был символом магнатской роскоши, и спустя столетия сюда вновь возвращается атмосфера пышных балов и светских приемов.

На площади почти в 6 гектаров несколько веков назад гуляли представители высших сословий. Долгое время этот уникальный памятник садово-паркового искусства оставался лишь на старинных чертежах. Но сегодня историческая справедливость восстановлена.

Чтобы воссоздать сад в том виде, каким его видели магнаты, музейные сотрудники и реставраторы провели колоссальную исследовательскую работу. Весь процесс - от поиска инвентарей до высадки растений - занял 10 лет.

Ольга Новицкая, замдиректора замкового комплекса "Мир":

"Итальянский сад с северной стороны Мирского замка был заложен в конце XVII века при Кароле Станиславе Радзивилле по прозвищу Справедливый. Однако нынешний итальянский сад воссоздавали уже по документам середины XVIII века. В основу лег инвентарь 1746 года. В нем указано, что территория сада была разбита на 25 квадратов, имела четкий геометрический рисунок. Из документов второй половины XVIII века известно, что в оранжерее было свыше 40 апельсиновых деревьев, около 170 лимонных, больших и маленьких, мирт, кипарис, лавровые деревья, инжир и многое другое".

Сегодня историческое наследие соединилось с современными технологиями. На участке в 5,7 гектара не просто высадили растения, здесь продумали каждую деталь: от стильной вечерней подсветки до удобной парковки для туристов. Но главное - это, конечно, флористическая концепция. Например, дерновая скамья. Это достаточно необычно.

Дарья Стародубец, инженер садово-паркового хозяйства замкового комплекса "Мир":

"Дерновые скамьи в XVIII веке были распространенным элементом итальянских садов. В ее основе металлический каркас, заполненный плодородным грунтом, на который уже выстилается рулон и газон".

Такие скамьи достаточно мягкие и удобные. Они стоят в Аптекарском саду.

"В Аптекарском саду были высажены в основном лекарственные виды растений, такие как иссоп лекарственный - розовый и синий, а также тысячелистник обыкновенный. Стоит отметить еще овсяницу сизую: она не является лекарственным растением, но очень декоративна своим окрасом листвы, в том числе в зимний период. Работа была проведена колоссальная. Очень много времени занимает высадка растений - их здесь более тысячи штук. Это только по кустарникам. А про декоративные травянистые растения, там уже цифры, которые будут очень сильно удивлять людей", - отметила Дарья Стародубец.

Торжественное открытие итальянского сада запланировано на сентябрь. Но уже сейчас понятно: это место станет новой туристической Меккой. Здесь можно будет не просто прикоснуться к истории, но и получить идеальную фотосессию.