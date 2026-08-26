В Мирском замке воссоздали итальянский сад XVIII века

Мирский замок снова готов удивлять. Буквально через считаные дни культовый туристический объект Беларуси официально откроет новую главу своей истории.

Весной 2024 года здесь стартовал второй этап масштабной реставрации, и спустя века регулярный итальянский сад возвращает свой исторический облик. На площади почти в 6 га продумали все - от вечерней иллюминации до удобных зон отдыха.

Ольга Новицкая, замдиректора замкового комплекса "Мир":

"Итальянский сад с северной стороны Мирского замка был заложен в конце XVII века при Кароле Станиславе Радзивилле по прозвищу Справедливый. Однако нынешний итальянский сад воссоздавали уже по документам середины XVIII века. В основу лег инвентарь 1746 года. В нем указано, что территория сада была разбита на 25 квадратов, имела четкий геометрический рисунок. Из документов второй половины XVIII века известно, что в оранжерее было свыше 40 апельсиновых деревьев, около 170 лимонных, больших и маленьких, мирт, кипарис, лавровые деревья, инжир и многое другое".

Уже в сентябре обновленный ландшафтный шедевр примет первых посетителей.