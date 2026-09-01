В МИТСО открыли современный центр военно-патриотического воспитания

В Международном университете МИТСО 1 сентября открывают современный центр военно-патриотического воспитания.

В 2026 году университет встречает около 600 студентов. Большая часть - вчерашние абитуриенты, которые впервые надевают мантию студента.

Но главное событие - это открытие нового центра военно-патриотического воспитания. Центр создан для системной работы и будет функционировать здесь на протяжении всего календарного года.

Аудитория центра разделена на три функциональные зоны: историческая экспозиция, образовательные тематические блоки и электронный стрелковый тренажер. Ребята смогут получать навыки в современных условиях.

Почетные гости вместе с первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси Владимиром Перцовым перерезали красную ленточку.

"Это объект, который сохраняет историческую правду, учит молодежь помнить и гордиться подвигами наших предков", - отметил Владимир Перцов.

Владимир Поздняков, ректор МИТСО:

"От идеи до реализации прошло 3 месяца, это очень короткий период. Инициатива была от студентов. У нас есть команда по военно-патриотическим играм. Родилась идея создать подобный центр в стенах нашего университета. Наше учреждение находится на улице Казинца - это, по сути, организатор минского подполья, Герой Советского Союза. Очень здорово, что теперь каждый студент и гость будут знать, в чью честь названа улица, а также прикоснутся к бессмертному подвигу героев-подпольщиков".

На линейке чествовали лучших кураторов учебных групп, а также самых активных ребят, которые уже успели проявить себя в учебе, в общественной жизни и спорте. Этот день - только часть большой стратегии университета.

Напомним, в 2025 году в День знаний здесь открыли современную автошколу. Все проекты МИТСО реализует при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси.