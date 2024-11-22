В МНС рассказали, какие доходы физлиц не облагаются подоходным налогом с 2025 года

С 2025 года был внесен ряд изменений и дополнений в перечни доходов, не признаваемых объектом налогообложения подоходным налогом, а также освобождаемых от подоходного налога. Об этом подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.

Внесены дополнения в статью 208 Налогового кодекса, в соответствии с которыми от подоходного налога освобождаются следующие доходы: премии Союзного государства в области литературы и искусства, науки и техники; поощрения в виде денег и ценных подарков, полученные физическими лицами (за исключением военнослужащих органов пограничной службы), оказавшими помощь в выполнении задач, возложенных на органы пограничной службы, в порядке и размерах, установленных законодательством.

П.2 ст.196 Налогового кодекса уточнен нормами, в соответствии с которыми не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, полученные физическими лицами, в размере стоимости антисептических лекарственных и дезинфицирующих средств, питания, получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных, мероприятий, форменной одежды (обмундирования), обуви. Это же касается вклада в уставный фонд организации или суммы фактически произведенных расходов на приобретение доли в уставном фонде (пая) организации, понесенных участником организации - наследодателем при выплате наследнику стоимости доли или выдаче имущества на такую стоимость.

Из статьи 208 Налогового кодекса исключен пункт 35, на основании которого от подоходного налога до 1 января 2025 года освобождались доходы, полученные от реализации долей в уставном фонде белорусских организаций, приобретенных физическим лицом начиная с 1 января 2014 года и принадлежащих ему непрерывно не менее трех лет, а также акций белорусских организаций, отчуждаемых не ранее трех лет с даты их приобретения. С 1 января 2025 года налогообложение указанных доходов осуществляется с учетом норм подпункта 2.38 пункта 2 статьи 196 и статьи 202 Налогового кодекса.