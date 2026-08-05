В Могилеве прошел региональный этап республиканского конкурса "Семья года"

К Году белорусской женщины свой творческий потенциал готовы показать семьи. Лучшая многодетная семья Могилевской области выступит на республиканском этапе конкурса "Семья года - 2026". 4 августа состоялся региональный этап.

Большая семья - источник радости и фундамент государства

Для тех, кто продолжает утверждать, что этот институт у белорусов по-прежнему популярен: 632 семьи в этот раз стали участниками отборочных туров по всей стране.

Это те люди, которые не только любят свою малую родину, но и прославляют свой край. Глуск, Белыничи, агрогородки Коровчино и Буйничи - в областном финале встретились сразу 6 семейных команд, которые встретились в Могилеве, чтобы рассказать о своих пусть и небольших, но важных, на их взгляд, достижениях. Будь то успехи в спорте, кулинарии или воспитании детей. Кстати, семьи все чаще многодетные - это уже становится новым белорусским трендом.

Янина и Денис Руцкие, участники регионального финала республиканского проекта "Семья года" (Белыничский район):

"Мы - многодетная семья Руцких, представляем Белыничский район. У нас трое детей. Дети у нас очень активные, инициативные и яркие. Ярослав, старший ребенок, он спортсмен, победитель и призер республиканских, областных и районных соревнований по легкой атлетике. Макарий увлекается пением и рисованием. А наш озорной Тимоша - самый младший, ему всего 5 лет, и у него еще все впереди. Наша семья очень дружная, веселая и сплоченная!"

Янина и Денис Руцкие

Сергей и Александра Каранец, участники регионального финала республиканского проекта "Семья года" (Глуск):

"Наша семья приехала из Глуска. Мы представляем район с социальным проектом "Женщины Беларуси" и организовываем тематические встречи. У нас самих активная жизненная позиция: стараемся проявлять себя и в спорте, и в творчестве. Хочется, чтобы и другие люди не засиживались дома, а вели активную общественную жизнь".

Сергей и Александра Каранец

Еще одна особенность нового сезона конкурса: к уже привычному рассказу о традициях, которые хранятся в каждой семье, добавились творческие номера, посвященные Году белорусской женщины. Именно женщины по-прежнему остаются на посту главных хранителей семейного очага и талантливы во всем.

Максим и Анна Барановы, победители регионального финала республиканского проекта "Семья года" (аг. Буйничи):

"Сегодня мы хотели рассказать настоящую историю рождения нашего третьего малыша и то, как появился наш социальный проект помощи недоношенным деткам. Знакомимся с врачами, которые могут помочь в дальнейшей реабилитации. Также мы мамам и малышам приносим в больницу небольшие подарочки. Это вязаные носочки и осьминожки, которые помогают им в дальнейшей реабилитации".

"Эти семьи - уже победители, потому что семья - это целый мир, в котором становится человек, в котором у человека происходит становление личности и закладывается единение, патриотизм. Итог этого конкурса, я считаю, несет нашим белорусским семьям вот этот вот прекрасный посыл - настолько яркий и дружный", - отметил управляющий фондом соцзащиты населения Министерства труда и социальной Защиты Беларуси Вадим Шепелевич.

А главное - такие семейные проекты объединяют, что и стало лейтмотивом всего конкурса. Организаторы выберут самых достойных, которые и представят свои регионы.

Финал конкурса состоится в Минске уже в октябре. Конечно, участников ждут не только дипломы, но и призы. А самое главное - мы узнаем, кто же получит статус главной семьи Беларуси в 2026 году.