В Могилеве прошла встреча сенаторов к 30-летию Совета Республики Национального собрания Беларуси

Встреча, посвященная 30-летию деятельности Совета Республики Национального собрания Беларуси, объединила 11 ноября сенаторов разных созывов Могилевской области. Площадкой выступил Музей Славы Могилевщины.

Жизнь доказала, что только в единстве общество способно справиться со всеми вызовами времени - таков был главный посыл от спикеров. А законотворчество и в дальнейшем будет направлено на улучшение жизни в регионах, рост ВВП и повышение благосостояния людей. Приоритеты определены: поддержка госпрограмм, в том числе по развитию села, промышленного потенциала, создание крепкой социальной базы.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва: "Могилевская область обладает очень серьезным промышленным, аграрным, человеческим потенциалом. И как ориентирует Президент нашей страны, работа парламентариев и, конечно, сенаторов должна прежде всего развиваться вокруг человека. И в центре законотворческой инициативы всегда был, есть и будет конкретный гражданин".

"Все отрасли шагнули вперед: и социальная сфера, и промышленность, и сельское хозяйство в том числе. В сельском хозяйстве переходим на новые технологии. В разы больше продукции выпускается, чем было. И наша продукция сельского хозяйства востребована во многих странах мира", - отметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва Александр Багель.

"Нормативная база, законодательство должны меняться в соответствии с изменяющимися условиями, запросами в обществе, чтобы качество жизни у людей в Республике Беларусь было достойное", - считает член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Игорь Каско.

Участники встречи обсудили итоги плодотворной работы сенаторов и перспективы, также они посетили Музей Славы Могилевщины, в экспозициях которого аккумулирован боевой и трудовой подвиг жителей области, и оставили записи в Книге почетных гостей.