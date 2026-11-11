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В Могилеве прошла встреча сенаторов к 30-летию Совета Республики Национального собрания Беларуси

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Встреча, посвященная 30-летию деятельности Совета Республики Национального собрания Беларуси, объединила 11 ноября сенаторов разных созывов Могилевской области. Площадкой выступил Музей Славы Могилевщины.

Жизнь доказала, что только в единстве общество способно справиться со всеми вызовами времени - таков был главный посыл от спикеров. А законотворчество и в дальнейшем будет направлено на улучшение жизни в регионах, рост ВВП и повышение благосостояния людей. Приоритеты определены: поддержка госпрограмм, в том числе по развитию села, промышленного потенциала, создание крепкой социальной базы.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва: "Могилевская область обладает очень серьезным промышленным, аграрным, человеческим потенциалом. И как ориентирует Президент нашей страны, работа парламентариев и, конечно, сенаторов должна прежде всего развиваться вокруг человека. И в центре законотворческой инициативы всегда был, есть и будет конкретный гражданин".

"Все отрасли шагнули вперед: и социальная сфера, и промышленность, и сельское хозяйство в том числе. В сельском хозяйстве переходим на новые технологии. В разы больше продукции выпускается, чем было. И наша продукция сельского хозяйства востребована во многих странах мира", - отметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва Александр Багель.

"Нормативная база, законодательство должны меняться в соответствии с изменяющимися условиями, запросами в обществе, чтобы качество жизни у людей в Республике Беларусь было достойное", - считает член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Игорь Каско.

Участники встречи обсудили итоги плодотворной работы сенаторов и перспективы, также они посетили Музей Славы Могилевщины, в экспозициях которого аккумулирован боевой и трудовой подвиг жителей области, и оставили записи в Книге почетных гостей.

Разделы:

Общество

Теги:

Совет Республикипарламентарии

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