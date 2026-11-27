Оперативный штаб по раскрытию особо тяжкого преступления в Могилеве создан по указанию министра внутренних дел.

Разбойное нападение на банк в Могилеве: похищено около 8 тыс. рублей МВД и Следственный комитет проводят масштабные оперативно-разыскные мероприятия

26 ноября в областном центре было совершено разбойное нападение на отделение банка. Около 18:00 мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел денежными средствами в эквиваленте около 8 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.

Для поисков преступника задействованы бойцы "Алмаза", ОМОНа, военнослужащие внутренних войск МВД, сотрудники Департамента охраны и ГАИ. Следователями возбуждено уголовное дело.