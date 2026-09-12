В Могилевском районе поздравили механизатора, преодолевшего рубеж в 7 тыс. тонн намолоченного зерна

Рубеж в 7 тыс. т намолоченного зерна преодолел комбайнер ЗАО "Серволюкс-Агро" Сергей Май. Он входит в число лидеров уборочной кампании в Беларуси, достигших такого результата в текущем сезоне.

Торжественное чествование труженика и его семьи

Торжественное чествование труженика и его семьи прошло в поле вблизи агрогородка Махово. Комбайнер работает в ЗАО "Серволюкс-Агро" с 2007 года. Начинал слесарем, затем был трактористом, а на жатве трудится уже шестой сезон.

Заработанные во время уборочной кампании деньги семья планируют направить на благоустройство нового жилья. Недавно хозяйство выделило многодетной семье квартиру площадью около 55 кв. м, и сейчас они активно заняты ремонтом.