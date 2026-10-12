В Могилевской области проходит отбор будущих пограничников

В военных комиссариатах Могилевской области проходит профотбор молодежи для прохождения срочной службы в погранвойсках.

Кампания охватывает все районы региона, а ее главная цель - найти тех, кто по своим физическим, психологическим и моральным качествам сможет достойно нести службу на границе.

Всего из Могилевской области планируется призвать более 200 человек. Тестирует кандидатов специализированная группа, в состав которой входят медик, психолог и представитель пограничной службы.

Владимир Пашкевич, представитель приемной комиссии от органов пограничной службы:

"Пограничная служба сама по себе достаточно специфическая, ввиду того, что каждое подразделение отличается своей спецификой службы, задачами и нюансами. Невозможно каждый день ходить в один и тот же наряд и знать этот наряд как свои пять пальцев. Сегодня у человека одна служба, завтра у него немного другая служба. Это изменение обстановки постоянное откладывает определенный отпечаток на молодого человека, его службу и взаимодействие его с коллективом".

"Сам по себе очень заинтересован попробовать себя в пограничных войсках - интересная работа, интересные войска. Проходили сегодня тесты, разговаривали с призывной комиссией. Большая часть тестов была ориентирована на психологическое состояние нас как призывников", - рассказал парень.

Уже с 23 октября начнется отправка молодых людей в воинские части. После начальной военной подготовки будет экзамен, по результатам которого военнослужащим будет присвоена воинская специальность "Инспектор пограничной службы".

Многие из парней смогут продолжить обучение в других учебных центрах погранслужбы Беларуси и дополнительно освоят специальности кинолога, водителя и повара.