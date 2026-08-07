В Молодечно пройдет выставка в честь юбилея белорусской милиции

Белорусская милиция готовится отметить юбилей. Масштабные торжества с громким названием "110 лет в едином строю" проходят по всей стране.

7 августа праздничная эстафета в Молодечно. На площадке у Дворца культуры на Центральной площади пройдет выставка, покажут настоящий городок безопасности. Акция Министерства внутренних дел "За безопасность - вместе" не только познавательная, но и зрелищная.

Надежда Денисюк, начальник отдела идеологической работы УВД Миноблисполкома:

"Вас ждут выставка милицейской техники и вооружения, интерактивные площадки, на которых сотрудники расскажут о службе в органах внутренних дел, правилах поступления в учебные заведения МВД, о кибербезопасности, о правилах поведения на дороге, выступления кинологов, фотозоны, развлечения для детей и многое другое".

Выставка начнет свою работу в полдень и продлится до 19:00. Присоединиться к масштабному празднику и прикоснуться к профессии будет возможность у всех желающих.