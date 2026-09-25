В Москве проходит выставка, посвященная "Песнярам"

В Музейном центре "Московский дом Достоевского" открылась экспозиция, посвященная легендарному ансамблю "Песняры" и белорусской словесности, сообщает sputnik.by.

Выставка, которая называется "Легенда о Песнярах. Минск - Москва", организована совместными усилиями Государственного литературного музея имени Даля (Москва) и Государственного музея истории белорусской литературы (Минск). Посетители могут увидеть, например, уникальные издания Франциска Скорины и концертные костюмы участников легендарного ансамбля.

Часть материалов предоставил Культурный фонд Александры Пахмутовой. Это уникальные фотоснимки Александры Николаевны с участниками "Песняров", а также рукописная партитура хита "Беловежская пуща".

Легендарный ансамбль "Песняры" был основан выходцем из России Владимиром Мулявиным в 1968 году при Белорусской государственной филармонии в Минске. Одной из отличительных черт коллектива стали обработки белорусского фольклора. Например, широкую известность получила оригинальная аранжировка народной песни "Касіў Ясь канюшыну". Многие песни из репертуара "Песняров" до сих пор популярны среди разных поколений.

Фото: "Мінская праўда"