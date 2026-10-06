В Москве прошел вечер памяти народного ополчения 1941 года

Рабочие, студенты, ученые, деятели искусства, а также женщины и старики - именно они по зову сердца в 1941 году объединялись в отряды народного ополчения, чтобы защитить свою Родину от врага. В Москве прошел вечер памяти, посвященный каждому из них. Он собрал ветеранов, государственных деятелей, а также участников марафона "Города-герои - города героев", который в этом году был посвящен "Дорогам народных ополченцев". Это около 100 участников и более 13 тыс. километров пути по городам России и Беларуси. Автопробег состоял из трех маршрутов: Северного, Южного и Западного. Последний прошел по территории Беларуси. Экипажи посетили места, где дивизии народного ополчения принимали участие в боях за их освобождение.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Россия):

"После осени 1941 года много ополченцев попали в плен и содержались в лагерях на территории Беларуси. И мы хотим сказать слова благодарности нашим братьям, которые чтут память, ухаживают за памятниками и мемориалами, возлагают цветы и проводят торжественные мероприятия в те дни, когда мы вспоминаем подвиг и трагедию тех, кто был в плену. Эта программа объединяет Россию и Беларусь. И в этом году все регионы Беларуси участвовали в нашем большом марафоне "Города-герои – города героев". Особо отрадно отметить, что в этом году старт по территории Беларуси мы давали из города-героя Минска".

Напомним, что в Москве было сформировано 16 дивизий народного ополчения. Восемь из них участвовали в освобождении Беларуси, а четыре получили почетные звания: Брестская, Бобруйская, Городокская и Лиозненско-Витебская.