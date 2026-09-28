В музее "Берестье" появилась мемориальная доска археологу Лысенко

В Бресте 18 сентября в археологическом музее "Берестье" открыли мемориальную доску археологу Петру Лысенко.

Благодаря его изысканиям выявлено первоначальное расположение древнего города, во время раскопок под руководством археолога найдены более 220 деревянных построек XIII века: уличные мостовые, частоколы, предметы культуры.

Здесь же и тематическая выставка: от фотографий и документов до личных вещей археолога, переданных его вдовой. Самый яркий экспонат - личный транспорт, на котором Петр Лысенко объездил в экспедициях тысячи километров.

Александра Василько, научный сотрудник археологического музея "Берестье":

"На выставке представлено около 40 подлинных экспонатов. Из самых интересных - мотоцикл Лысенко, немецкого производства 1938 года выпуска, на нем он объездил южную часть территории Беларуси. И различные материалы из фондовых коллекций музея. Из уникальных находок - войлочная шапка и шерстяная руковичка, единственные вещи, которые были найдены здесь в археологическом раскопе".

Среди экспонатов - фотоаппарат 50-х годов, его Петр Лысенко брал на археологические раскопки, видеокамера и чертежные инструменты, а также юбилейная медаль от Академии наук. Благодаря труду археолога музей "Берестье" сегодня пользуется большой популярностью у туристов. Ежегодно его посещают около 100 тыс. человек.