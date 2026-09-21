21 сентября в Музее истории Великой Отечественной войны чествовали сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси.

Здесь вручили государственные награды и погоны полковника. Среди участников церемонии и те, кто только начинает свой путь в профессии - учащиеся спецлицея МВД и воспитанники военно-патриотических клубов. Для них это возможность увидеть тех, кто сегодня служит в органах внутренних дел, и перенять традиции службы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Высокое звание не достигается в одиночку. Герои дня прошли путь от лейтенанта до полковника милиции, служили в разных коллективах, и каждый вкладывал частичку в их становление. Служба в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД связана с риском. И нужно делать все, чтобы не подвести наших дедов и прадедов, которые отстаивали победу на родной земле. В этом зале присутствуют наши лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов. Пример они будут брать именно с вас!"

Традиционно церемония проходит в Зале Победы - месте, где память о подвиге поколения военных лет становится частью сегодняшней службы.