Краткий пересказ от ИИ

В музее "Лошицкая усадьба" открылась выставка "Городские кварталы". В зале приусадебного флигеля собрано более 40 керамических пластов. Данный вид декоративного искусства представляет собой композиции из керамики, которые отличаются выразительным рельефом, четкой фактурой и ярким цветом. Выставка стала совместным проектом белорусских художников Валентины Иваньковой и Владимира Андреянова.

Лидия Маркович, заведующая музеем "Лошицкая усадьба":

"Имея в фондах какие-то работы, такая идея и вылилась: город и горожане глазами художников-керамистов. А город на самом деле - это не только какие-то прямоугольные улицы, линии, кварталы. Это и люди, которые наполняют, их впечатления, эмоции, фантазии даже. И мы это видим в работах и Валентины Владимировны Иваньковой, и Владимира Ильича Андреянова".

Валентина Иванькова, художник-керамист, член Белорусского союза художников:

"Меня вдохновляет и природа, и какие-то жизненные ситуации, моменты. Есть работы, которые выполнены по снам. Здесь есть еще пласт, он называется "Полет над Славгородом". Славгород - это моя родина, я там прожила 15 лет. И впечатления, которые остались от тех времен, когда я была еще юная, вот эти впечатления я хотела передать в этом пласте, который называется "Полет над Славгородом".

Экспозиция объединила работы керамистов за последние 30 лет. На них изображены местные пейзажи и люди, а также животные, которые становятся частью городской среды. К слову, особое внимание авторы уделили голубям.

Выставка продолжит работу до конца ноября.