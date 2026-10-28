В Музее Победы в Москве представили выставку о белорусской разведчице Надежде Троян

В год 105-летия белорусской разведчицы в Москве открылась выставка "Война и мир Надежды Троян".

Когда началась Великая Отечественная война, Надежде Троян был всего 21 год. Она училась на первом курсе Минского медицинского университета. Оказавшись на оккупированной территории Беларуси, девушка вступила в подпольную комсомольскую организацию. Собирала информацию о противнике, расклеивала антифашистские листовки и помогала семьям партизан.

С 1941 по 1943 год гражданской администрацией оккупированной Беларуси руководил гауляйтер Вильгельм Кубе. Он отличался необыкновенной жестокостью. Его даже прозвали "палачом Беларуси". По разным оценкам, за 2 года его руководства было уничтожено от 400 до 550 тыс. мирных жителей и военнопленных. Почти 55 тыс. из них - евреи.

Лидия Степанова, куратор выставки "Война и мир Надежды Троян": "Каждую неделю проводилась акция по уничтожению белорусского населения. Трагедия белорусов заключается в том, что это самая пострадавшая нация на всей огромной оккупированной территории бывшего СССР. Поэтому белорусский народ восстал, земля горела под ногами оккупантов. Из Минска в партизанском движении участвовало 40 тыс. человек - каждый десятый житель города был участником партизанского движения".

Надежда Троян тоже сотрудничала с партизанами, она была связной отряда "Сталинская пятерка" и бригады "Дяди Коли". Девушка очень хорошо знала немецкий язык. Говорила настолько чисто, что ее принимали за фольксдойче - этническую немку, которая выросла в СССР. Не случайно Надежду выбрали для участия в операции "Возмездие" по ликвидации Кубе. Именно ей удалось завербовать горничную Елену Мазаник, которая закрепила мину с часовым механизмом под кровать гауляйтера, и он был уничтожен взрывом.

Михаил Погудин, генерал-лейтенант в отставке, ветеран службы внешней разведки России: "Уникальность в том, что совсем молодая девушка, комсомолка, сумела найти ключик к сердцу Елены Мазаник. Операция по уничтожению гауляйтера часто срывалась, ведь было 12 покушений на Кубе, недаром его называли "счастливчик Кубе". А партизаны дали ему кличку Кабан, потому что у него было чутье кабана, он чувствовал опасность. Я считаю, что Надежда Викторовна внесла огромную лепту. Не случайно она единственная из всех женщин-разведчиц, которые участвовали в Великой Отечественной войне, получила высокое звание "Герой Советского Союза".

Сегодня вся информация о легендарной разведчице Надежде Троян хранится в историческом депозитарии Музея Победы Москвы. Проект называется "Лица Победы" и недавно он пополнился биографиями и белорусских партизан. Информацию предоставил Национальный архив нашей страны. Достаточно одного клика, и оцифрованные документы, наградные листы и семейные фотографии расскажут личные истории тех, кто сражался в белорусских лесах. Как говорят сотрудники музея, это не просто передача файлов - это передача памяти.

Алексей Коновченко, куратор проекта "Лица Победы": "К концу 1943 года на более 50 % оккупированной территории Беларуси действовало партизанское движение. На этих территориях работали школы, выпускались газеты, по сути это были маленькие государства республики Советского Союза в оккупации. И, конечно, каждый из них - это герой, который приблизил Победу в боевом смысле. Более 11 тыс. нацистских эшелонов было подбито на территории Беларуси. Партизаны Беларуси внесли огромный вклад в нашу общую Победу".

Интернет-проект "Партизаны Беларуси" сегодня состоит из более чем 200 тыс. электронных карточек. В Музей Победы Москвы пока передано только 5 тыс. Это те анкеты, где есть личные фотографии участников партизанского движения.