В музее Якуба Коласа открылась выставка оберегов

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа открылась выставка оберегов. Экспозиция создана совместно с Государственным музеем народной архитектуры и быта.

Проект разбили на 8 тематических блоков, которые отражают главные этапы жизни белоруса: от закладки фундамента дома до рождения первенца. Обереги считались мощными талисманами, которые охраняли дом, благосостояние, счастье и здоровье семьи.

Заведующая сектором Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Елена Жесткова рассказала, что после смерти четверых младенцев родители поэта, Михаил и Анна, по совету людей назвали новорожденную девочку мужским именем, чтобы обмануть смерть. Девочка выжила, став Михалиной, а последующие дети в семье больше не умирали.

В экспозиции собраны предметы XIX начала XX века. Ознакомиться с ними можно до конца августа.