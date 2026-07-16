В Музей истории Великой Отечественной войны передали капсулу с посланием ветеранов

100-летию Великой Победы посвящается. Капсула с посланием предков передана в Музей истории Великой Отечественной войны.

В Беларуси проходит патриотическая акция, в рамках которой ветераны пишут письмо молодому поколению. Оно помещается в капсулу и передается молодежи. Исторические открытки хранятся в музеях страны.

Накануне такие послания передали в разные города Беларуси, в том числе и в столицу. В мероприятии приняли участие школьники из разных районов Минска. А напутственные слова для них произнес ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" Федор Сергеевич Фещенко.

Конечный пункт акции - мемориальный комплекс "Курган Славы". 9 мая 2045-го капсулы вскроют и прочтут послания.