В МВД напоминают о соблюдении цифровой гигиены

Похищенные средства из Беларуси вывести практически невозможно. Вывод в криптовалюту сокращен почти в 10 раз. Это стало возможным благодаря принятым техническим мерам.

В МВД в очередной раз напоминают о соблюдении цифровой гигиены и элементарных правилах. Среди основных способов завладения деньгами потерпевших - вишинг, продажа несуществующего товара, обман под предлогом вложения средств в криптовалюту либо сделок с ней на несуществующих биржах.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Очень кардинально изменился возраст преступности. За последние 3 месяца количество пострадавших сократилось в несколько раз. Возраст потерпевших значительно помолодел. Проведен комплекс мер, абсолютно все госорганы и милиция провели профилактику с пенсионерами".

В период летних каникул жертвами мошенников все чаще становятся школьники. Злоумышленники блокируют телефоны детей под предлогом помощи с установкой платных приложений. Подростков также запугивают уголовной ответственностью для их родителей и требуют передать из дома деньги и ценности.