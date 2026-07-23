В МВД рассказали о порядке выезда и въезда в страну для белорусов

Какие сведения попадают в банк данных белорусов, право на выезд которых ограничено, рассказали в МВД. Накануне Президент подписал соответствующий указ. Принятие документа обусловлено корректировкой законодательства и правоприменительной практикой. В законе прописан и порядок информационного взаимодействия между МВД, являющимся владельцем банка данных, а также госорганами - теми, кто принимает решение по временному ограничению прав граждан на выезд из нашей страны.

Какие еще новшества предполагает документ, рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Иван Новиков.

"Исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть принято решение о временном ограничении права гражданина на выезд из нашей страны, установлен статьей 7 указанного закона. Граждане Республики Беларусь вправе получить информацию, касающуюся временного ограничения их права на выезд из нашей страны, лично либо же через законных представителей, обратившись в подразделение по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел. Соответствующий запрос исполняется в течение одного рабочего дня", - рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Иван Новиков.

Кроме того, установлены и технические требования по обеспечению информационной безопасности сведений, которые хранятся в банке данных. И все это прописано в Законе "О порядке выезда и въезда в страну граждан Беларуси". Ознакомиться с документом можно на Национальном правовом Интернет-портале или на сайте МВД.