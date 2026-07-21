В Наровлянском районе археологи обнаружили фундаменты неизвестного замка

Фундаменты ранее неизвестного фортификационного сооружения обнаружены в Наровлянском районе Гомельской области. Ученые Института истории Национальной академии наук вышли на фрагменты кладки, которая датируется 16-17 веками.

Для большинства специалистов объект неизвестный, он не введен в научный оборот. Раскопки этого сезона первые за всю историю существования замка.

Возвышенность на окраине населенного пункта Антонов - именно здесь ученые-археологи Национальной академии наук Беларуси заложили шурфы, пробные раскопы, чтобы добраться до глубин и изучить скрытые конструкции. Были обнаружены фундаменты так называемого феодального оборонительного двора.

В историографии Беларуси этого объекта не было. Не упоминался он ни как серьезное оборонительное сооружение. Не был включен ни в список замков, ни в список домов усадебного типа. Создается впечатление что, сооружение в Антонове - призрак. Но в зарубежных архивах было найдено подтверждение - опись Антоновского замка. Оказывается, он входил в древнюю линию обороны.

Современный мост через реку Словечна - это и был основной въезд в замок. В 16-м веке мост также был, только подвесной, на цепях. Река служила своеобразным этапом защиты фортификационного сооружения. Берега были подняты на уровень валов. Территория тогда, как и сейчас, была приграничьем. Местное население в 16-м веке защищалось от набегов крымских татар.

Оборонительное сооружение было своего рода кластером. Военным, жилым, промышленным и хозяйственным. Кроме войска, здесь была достаточно серьезная промышленная зона - мельница, хлебопекарня, броварня, хоздвор. Частное феодальное владение, которое для 16-го века можно назвать замком, строил его полководец Филон Кмита.

Позже замок и земли перешли к зятю Филона Кмиты - Лукашу Сапеге - кузену канцлера ВКЛ Льва Сапеги. С четырех сторон замок был окружен башнями, во рвах вбиты колья.

Сегодня Антовский замок исследователи рассматривают не как архитектурно-фортификационное сооружение. Прежде всего, это археологический объект. Исследования ученых направлены на то, чтобы включить замчище в список историко-культурного наследия Беларуси.