"В нашем клубе все больше единомышленников" - Игорь Секрета о Минской конференции по безопасности

В Минске продолжается масштабный международный форум по евразийской безопасности. Четвертая по счету конференция собрала авторитетных экспертов, дипломатов и руководителей крупнейших региональных организаций - ШОС, ОДКБ и СНГ.

Ключевой темой стал поиск конкретных механизмов для снижения геополитической напряженности и контуры будущего многополярного мира.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Можно, безусловно, дать хорошую оценку мероприятию этого года. Я хотел бы обратить внимание: конференция лишь подводит некий итог той работы, которая проводилась с момента проведения III Минской конференции. Уже сегодня можно абсолютно уверенно сказать, что конференция надолго вошла в график международных мероприятий. Это востребованный, популярный и даже некоторыми очень любимый формат".

По его словам, данная конференция - это хорошая площадка для встреч и обсуждения вопросов очень широкой повестки международной безопасности и не только. "У нас есть как постоянные участники, так и гости, которые впервые побывали в Минске, - рассказал Игорь Секрета. - Однажды, общаясь с журналистами и отвечая на вопрос, я сказал, что наша главная миссия, наверное, посеять сомнения у тех, кто очень агрессивно настроен или недружелюбен по отношению к Республике Беларусь. Я думаю, у нас это получается. С большим удовлетворением также могу сказать, что в нашем клубе все больше и больше единомышленников, которые думают так же, как и мы, в отношении будущего мира и ситуации в регионе. Такие же надежды питают и имеют такие же устремления, как и мы, - достичь поскорее мира и добиться деэскалации. Я думаю, в этом отношении конференция - это один из очень хороших инструментов, который помогает нам в этом".

Также он отметил как рост заинтересованности со стороны большего количества участников, так и рост сопротивления. "В эти дни под примерно похожей тематикой проходят мероприятия в Берлине. Не могу сказать, что это нам доставляет большое удовольствие. Там обсуждаются совершенно другие проблемы. Вряд ли на что-то там участники или гости смогут повлиять. В отличие от нашего формата, где присутствуют и гости высокого уровня, и выступление главы государства, и конкретные решения предлагаются, - в этом главное отличие", - подчеркнул Секрета. По его словам, международная конференция - это та площадка, которая дает возможность отработать те постулаты, которые заложат надежную долговременную основу в области международной безопасности.

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности эксперты и политики официально приступили к детальной проработке проекта Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Уникальность процесса заключается в том, что рамочный документ обсуждается и вырабатывается в условиях украинского конфликта.