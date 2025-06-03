В Нацбиблиотеке Беларуси обсудили создание духовных центров

В Национальной библиотеке Беларуси обсудили предложения по созданию духовных центров.

На встрече с участием уполномоченного по делам религий и национальностей присутствовали главы всех традиционных конфессий нашей страны. Именно они по поручению Президента должны были предоставить варианты для создания духовных кластеров и паломничества верующих и светских людей.

Так в список, предложенный духовенством, попали Жировичский и Спасо-Евфросиниевский монастыри, Будславский костел, мечеть в Ивье и синагога в Бобруйске. В этих местах планируют завершить реставрацию, где это требуется, и заняться благоустройством инфраструктуры.

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Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

"Для того чтобы приобщиться к духовным святыням, которые внесли очень большой вклад в историческое развитие нашего народа, в формирование белорусов как этноса, сохраняя вот эту многодавнюю историю, они передают и нынешним поколениям. Это отражение конфессионального мира, который есть в Беларуси уже на протяжении многих веков. Я хочу напомнить, что в нашей стране проживают люди 25 конфессий и вероисповеданий, все эти люди живут в мире и согласии".