В Нацбиблиотеке Беларуси открылась выставка "Лучшие книги Беларуси"

В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Лучшие книги Беларуси" – там, в том числе, представлены издания, которые победили в конкурсе "Искусство книги".

Гран-при получил проект "Время выбрало" от издательского дома "Звязда". Книгу отметили дипломом Франциска Скорины и памятным знаком "Большой золотой фолиант".

Награду получила и сама Национальная библиотека. Диплом первой степени - у книги "Этот день мы приближали как могли" в номинации "Беларусь помнит".

Увидеть экспозицию можно до 14 сентября. Вход - по читательскому билету.