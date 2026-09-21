В Национальном художественном музее Беларуси финальный показ "Прогулки" Шагала отметили финисажем

Шедевр Марка Шагала - картину "Прогулка" - готовят к отъезду из Национального художественного музея. Финальный день показа полотна отметили финисажем и премьерным дефиле от белорусских художников. Семь мастеров специально разработали "Платья для Беллы". Муза всемирно известного уроженца Беларуси стала метафорой арт-проекта к Году белорусской женщины. Последние штрихи на наряды-картины нанесли прямо на глазах у зрителей.

Историческому показу "Прогулки" посвятили и фортепианную пьесу. Ее написал декан оркестрового факультета Академии музыки Игорь Комар.

Шагаловская "Прогулка" - собственность Государственного Русского музея еще с 1920 года. Во время переговоров премьер-министра Беларуси и председателя правительства России было решено продлить экспонирование знаменитого полотна в Минске до осени.

Ирина Матяс, гендиректор Национального художественного музея Беларуси: "Огромное количество человек посетило наш музей. Цифры будут названы позже. И я считаю, что, наверное, полугодовой план музеем выполнен, поэтому такие проекты будут продолжаться. Я думаю, что Марк Шагал к нам приедет еще не раз. Мечтать можно дерзко и по-крупному. Например, собрать триптих. Это как раз-таки те работы, которые сейчас в разных городах. Одна в Париже, одна в Москве и "Прогулка" сейчас у нас. Скоро уедет Петербург, но я верю в то, что когда-то все три работы здесь встретятся".

Полет Шагала и его Беллы над родным Витебском завершился. Картина "Над городом" уже вернулась в Третьяковскую галерею.