В Национальном художественном музее открылась выставка "Посланники веры"

Предметы историко-культурных ценностей вновь достали из фондов Национального художественного музея Беларуси. На этот раз здесь собрано свыше 20 произведений сакральной живописи XVII-XIX веков.

Некогда иконы входили в комплексы иконостасов, которые не сохранились до наших дней в первозданном виде. В музейные залы иконы попали из Гродно, Жировичей и Шерешева.

Елена Карпенко, завотделом Национального художественного музея Беларуси:

"Ни одна выставка не может состояться без помощи наших реставрационных служб, конечно же. И особенно трудный материал - это иконы, которые имеют многовековую историю. За это время профессиональной реставрации ни одно произведение не подвергалось. Если вы сравните информационные материалы, представленные на выставке, вы увидите, что на произведении Жировичского иконостаса весь фон был закрыт золотым цветом. Мы не знали, что там есть такие чудесные пейзажи, причем совершенно ренессансного характера: долины, реки, леса. Все это было под золотом. При рассмотрении и раскрытии произведения 1791 года мы обнаружили дату под записями, вышележащими слоями. То есть открытий было достаточно много".

Интересная белорусская традиция изображения Деисуса. Деисус воплощает идею заступничества высших небесных сил за человечество в день Страшного суда. Однако белорусский иконописный извод имеет очень важную особенность. В нем акцент смещается на преемственность. Апостолы показаны как ученики Христа, которые передают свои знания последующим поколениям.

Выставка продолжит работу до 31 августа включительно.