В Национальной библиотеке Беларуси 19 июня пройдет "БиблиоЛЕТО". Вход на мероприятие свободный.

В программе запланированы лекции, литературный квиз, мастер-классы, настольные игры, шахматы, VR-зона, танцы и другие активности. Проект стартует в 16:00.

Напомним, на этой неделе НББ отметила 20-летие. Новое здание Нацбиблиотеки стало не только главным книгохранилищем страны, но и крупным туристическим объектом. Ежегодно "алмаз знаний" принимает 400 тыс. гостей.