В Национальной библиотеке Беларуси проходит IX Съезд учителей СНГ

В преддверии Дня учителя Минск стал столицей образования и собрал педагогов стран Содружества Независимых Государств.

В Национальной библиотеке Беларуси проходит форум, который определяет вектор образовательного будущего СНГ.

Участие в форуме принимают 7 делегаций: мероприятие объединило представителей Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На повестке дня стоит один ключевой вопрос: что еще сегодня необходимо сделать, чтобы укрепить интеграционные процессы в образовании в условиях современных вызовов?

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств:

"Мы должны совершенствовать нормативно-правовую базу СНГ и посмотреть, как аккуратно внедрить в образовательный процесс искусственный интеллект, чтобы он не навредил, а пошел только на пользу. Также мы будем развивать вопросы, связанные с аккредитацией и аттестацией учебных заведений".

Нивелирование традиционных духовных ценностей и стирание исторической памяти - с одной стороны, с другой - сохранение технологического суверенитета и обеспечение технологического лидерства. Балансировать в таких условиях сложно, но реально. Для этого сегодня на пространстве СНГ имеются многие инструменты.

Вера Скоробогатова, доцент Московского государственного лингвистического университета:

"У нас есть много интересных инструментов совместных. Например, славянские университеты. Второе - это наши совместные программы. С вузами очень важно нам нужно говорить о взаимном признании образования нашего, чтобы меньше было барьеров. Сейчас, вот именно сегодня, нам очень важно одинаково оценивать историческую память, единое понимание исторического наследия. То, что все-таки мы вышли все, так сказать, из единой страны, мне кажется, сегодня это вот такая, сказать, ключевая, острая точка".

Чтобы экономика Содружества была конкурентоспособной, не первый год на предприятиях и в организациях-заказчиках кадров государств - участников СНГ создаются и развиваются учебные мастерские и участки, студенческие конструкторские бюро, филиалы кафедр. Такая модель образования позволяет не только сократить разрыв между теорией и практикой, но и обеспечить рынок труда высококвалифицированными специалистами.

Доступность, качество и практико-ориентированность белорусского образования - это давно не просто лозунг, а наш национальный бренд, определяющий ключевые ориентиры в воспитании и обучении. Мы сохранили лучшие советские традиции, адаптировав их под запросы современного рынка труда, и это сегодня находит широкий отклик.

Бауыржан Базарбаев, учитель математики (Казахстан):

"Сейчас я могу получить очень много знаний, которые я буду практиковать уже в Казахстане. Мне очень понравилось, что у вас есть образование насчет истории, где дети сами выбирают маршрут и составляют книгу по этому маршруту, где они представляют всю красоту Беларуси".

Преподаватель русского языка и литературы Туркменского государственного университета имени Махтумкули Дженнет Шамуева отметила, что большое количество туркменских студентов выбирает для учебы Беларусь. Она подчеркнула, что государства активно сотрудничают в сфере образования. По словам преподавателя, такое партнерство позволяет университетам учиться друг у друга, что очень важно и ценно.

Алина Соловьева, Герой Труда Казахстана:

"Сохранение традиций в Беларуси все-таки в большей степени развито. У нас, я считаю, что мы слишком увлеклись инновациями, не всегда оправданно. И мне кажется, что на этой стези нам имеет смысл поучиться".

На качество образования влияет много факторов. И все же определяющая роль остается за педагогом. Сохранить престиж педагогической профессии - задача стратегическая. В Беларуси ее решают комплексно. В стране реализуется Концепция развития педагогического образования, а многоуровневая система позволяет готовить кадры со школьной скамьи.

Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома:

"В этом году в Витебской области работает 111 классов и групп педагогической направленности, в которых обучается 980 учащихся. Закрепляемость наших педагогов на первом рабочем месте составляет 71 %".

Устойчивое развитие, сохранение культурного кода и экономическую конкурентоспособность государств - участников СНГ сегодня уже невозможно представить без интеграционных процессов в сфере образования.

Сейчас на стадии согласования находится проект новой Межгосударственной программы реализации Концепции формирования единого общеобразовательного пространства СНГ на 2027-2035 годы. Он включает более 80 мероприятий и направлен на сближение национальных систем образования, гармонизацию законодательства, а также на расширение совместных академических и научных проектов.