В Национальной библиотеке Беларуси состоялась торжественная церемония вступления младшего поколения в общественные организации и объединения страны. Это показатель непрерывной цепочки взросления, где каждое звено укрепляет в ребенке понимание: он часть большого целого, часть своей страны.

Будущее начинается сегодня. В Национальной библиотеке Беларуси царит особая атмосфера. Локация стала главной точкой притяжения для тех, кто делает важный шаг взросления. Более 140 ребят - ученики столичной гимназии № 16 - вступили в ряды общественных организаций нашей страны.

Елена Киселева, директор гимназии № 16 г. Минска:

"Наши дети - это продолжатели традиций белорусского народа, нас, взрослых, нашей истории. И, конечно, быть октябренком, пионером и членом Белорусского республиканского союза молодежи - это не просто почетно. Для каждого ребенка важно участвовать в общественной жизни гимназии, города и нашей страны".

Здесь тесно переплелись поколения. Октябрята делают шаг вперед и пополняют ряды БРПО, а те, кто еще вчера был пионером, надевают молодежные значки БРСМ. Это говорит не только о преемственности поколений, но и про логику становления гражданина.

Елизавета Лавкет, учащаяся гимназии № 16 г. Минска:

"Ребята, которые были старше меня, постоянно рассказывали интересные факты, вещи об этой организации. Я сама ходила, рассказывала маленьким ребятам, говорила о том, как классно состоять в таких организациях. Поэтому я считаю, что об этом должны говорить и говорить часто, чтобы мы все знали то, что есть такая возможность".

Для гимназистов такая торжественная церемония - уже добрая традиция. Все они произнесли клятву, а значки и галстуки получили из рук лидеров объединений. "Гордо, почетно и немного волнительно", - об этом говорят и сами ребята.

Ярослав Демидович, учащийся гимназии № 16 г. Минска, рассказал, что очень рад пополнению рядов БРСМ. Он планирует активно участвовать в его жизни, быть волонтером.

Дарья Гутич, учащаяся гимназии № 16 г. Минска:

"Для меня БРСМ - это открытие новых возможностей для дальнейшего обучения, для достижения каких-то своих целей. И я тоже очень рада, что вступила в Белорусский республиканский союз молодежи. Тоже буду стараться быть волонтером и помогать своей стране".

София Зайцева, учащаяся гимназии № 16 г. Минска, рассказала, что сначала стала октябренком, а потом пионером. Она хотела участвовать в школьной жизни, всегда хотела помогать младшим, любить родину, защищать природу.

Светлана Павленина, председатель Центрального совета БРПО:

"Пионерская организация насчитывает более 600 тыс. пионеров и октябрят нашей страны. Это действительно большая цифра - активных, действующих ребят, готовых помогать, приносить пользу и трудиться на благо своей Родины".

Символична и локация церемонии. Для каждого белоруса библиотека - это не просто книг, а место, где живет память о нашей истории и тех, кто защищал Беларусь.