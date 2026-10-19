В Национальной библиотеке открылась выставка Игоря Карпова "Метаморфозы". Экспозиция приурочена ко дню рождения сюрреализма.

Игорь Карпов - член Белорусского союза архитекторов и Евразийского союза художников. В этом году он отмечает 80-летие. Является одним из авторов проектов станции метро "Площадь Ленина", Музыкального театра и Дворца культуры тонкосуконного комбината. На протяжении 12 лет был главным архитектором Партизанского района столицы.

Опыт проектирования монументальных зданий лег в основу художественного почерка Карпова. На выставке представлено около 15 его работ.

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

"Своеобразие работ Игоря Карпова заключается в том, что он сочетает несочетаемое. Это одна из ярких особенностей сюрреализма. В его случае в одном полотне, в границах одной работы сосуществуют и роботы, и ангелы, и библейский сюжет, и античные герои, и тропические существа. Вот это сочетание несочетаемого, организованное в соответствии со строгой архитектурной композицией, и является метаморфозой".

Игорь Карпов, член Белорусского союза архитекторов и Евразийского союза художников:

"Я человек многогранный. У меня одни мысли перетекают из одной сферы в другую, и мне это доставляет великую радость. На этой базе любви к искусству появляются разносюжетные сборы. Как бы духовный мир, который самый ценный у человека, иногда прорастает в практический смысл моей деятельности".

Игорь Карпов также занимается литературным творчеством. Из-под его пера уже вышли книги "Три "Т" ангела-хранителя: трагизм, терпение, торжество" и "Поррима. Апокалипсис отменяется, или Милосердие космоса". Сейчас писатель работает над новым литературным произведением.