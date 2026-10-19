В Национальной библиотеке открылась выставка "Женщина - душа страны: от истоков к современности"

"Женщина - душа страны: от истоков к современности". Совместный проект с Белорусским союзом мастеров народного творчества - в Национальной библиотеке. Главная тема - образ белорусской женщины как хранительницы традиций. Произведения представили 80 мастеров со всей страны. Среди экспонатов - традиционные обереги, соломенные фигуры, посуда, женские украшения, аксессуары, куклы и панно.

Алина Федоришина, заведующая сектором проектно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

"По логике, в выставке должны были участвовать только женщины-мастерицы, чтоб показать душу Беларуси, которая заключена в мастерицах. Но есть также мастера-мужчины. Из 80 мастеров у нас 4 мужчины. Это работы из дерева - скульптуры, также это работы в гончарстве. Особой деталью выставки является украшение для киота Божьей Матери. Это такая необычная работа с учетом того, что у нас еще выставка приурочена к Неделе родительской любви".

Экспозицию дополняют народные костюмы в авторской интерпретации. Их представили мастера со всех областей. Рядом - венки с национальными символами и расшитые вручную платки.