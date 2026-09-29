Учиться - нельзя - сдаваться. Классический пример, как одна запятая меняет чью-то судьбу. Но в вопросе образования лучше опираться на факты. Свежие данные национального исследования-2026 качества образования впечатляют: в нем приняли участие 20 тыс. человек из всех регионов Беларуси - учащиеся 10-х классов школ, гимназий, лицеев и первокурсники колледжей.

В фокусе - 4 вида грамотности: математическая, естественно-научная, финансовая и читательская. В сравнении с 2023 годом средний балл по естественно-научной грамотности вырос более чем на 2 балла. Свыше половины участников по читательской грамотности показали уровень выше среднего, по математической - более четверти. Самые высокие результаты - по финансовой грамотности. Отличников стало больше: по чтению максимальные 18-20 баллов выросли почти вчетверо. Регионы, город и село идут наравне, а по науке село даже впереди. Качественный старт доступен всем.

Министр образования Андрей Иванец напомнил, что Президент поставил задачу создать центр для самых талантливых и способных - Академию интеллектуальных технологий. "С 1 сентября 2027 года Академия должна начать свою образовательную деятельность, - заявил он. - Ее созданию предшествовала более чем двухлетняя подготовительная работа. Сегодня самый важный этап - реализация тех наработок и подходов, которые были выработаны, в практику. Как новое учреждение образования, оно должно сохранять свой гибкий формат именно в процессе работы, он может трансформироваться с точки зрения направления подготовки, форм обучения".

Но учебная трансформация у каждого своя. Классик гласил: "Образование - самое мощное оружие, которым можно изменить мир". Некоторые, похоже, восприняли это слишком буквально - и взялись за настоящее. Здесь начинается западный обратный отсчет.

В Латвии исследование охватило 268 школ. За 10 лет средний балл школьников по чтению упал на 51 пункт, а практически половина подростков не достигли минимального уровня читательской грамотности. Министерство уже как 2 года разрешило школам сократить часы по остальным предметам на 20 %, чтобы вместить оборону в нагрузку. В 10-11 классах обязателен предмет "Гособорона" и отработка навыка обращения с оружием. Что получается в сумме? Поколение, которое не читает, но зато умеет стрелять.

И Германия туда же. Танки есть - ума не надо. Уровень школьного образования достиг рекордно низких значений: свыше трети немецких детей попросту не способны осилить базовый минимум по чтению, письму и счету. Ситуацию усугубляет миграционный кризис - из-за бесконтрольного наплыва переселенцев в ряде классов от 80 до 90 % школьников практически не говорят по-немецки. Масла в огонь подливают нейросети, отучающие детей думать. А теперь арифметика бюджета: Берлин тратит миллиарды на танки и ракеты, а его молодежь бастует против службы в армии. 45 тыс. школьников вышли на улицы в 100 городах с одним простым требованием - уберите призыв из повестки. Германия вкладывает в оружие - и теряет в образовании. Танки новее, чем знания. Молодежь это понимает быстрее, чем чиновники.

Экономист и блогер Екатерина Волкова (Россия) считает, что милитаризация и снижение качества образования ведут к нехватке высококвалифицированных кадров, падению технологического потенциала и стагнации экономики. "Люди становятся более управляемыми, более доверчивыми к разным конспирологическим, антинаучным теориям, - отмечает она. - Возникает социальная система, которая очень дешево может управляться, но это управление оказывается некачественным, потому что управлять коллективом и управлять толпой - это две большие разницы".

Логика предельно цинична. Милитаризация не требует навыка чтения или письма. Главное - научить стрелять. Аналитическое мышление здесь не просто не нужно - оно мешает. Человек, который умеет вдумчиво читать и задавать вопросы, плохо подходит для строя. А тот, кто не привык думать, - идеальный материал: в его голову проще вложить самые дикие идеи. Быть во всеоружии здесь понимают буквально: не с книгой, а с оружием в руках.