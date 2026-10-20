В Несвиже и Минске обсудят будущее музеев на пространстве СНГ

В Минске и Несвиже 20 октября стартует II Международная научно-практическая конференция "Музейные инициативы на пространстве СНГ". Форум приурочен к 35-й годовщине создания Содружества.

Ведущие эксперты из шести стран приехали в Беларусь, чтобы обсудить сохранение исторической памяти и внедрение цифровых технологий в музейную сферу.

Пленарное заседание принимает столичная штаб-квартира СНГ, а практическая часть программы пройдет в залах Несвижского дворцово-паркового комплекса.