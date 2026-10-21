В Несвиже стартовала Конференция музейных инициатив стран СНГ

В Несвиже стартовала II Международная конференция музейных инициатив стран СНГ. Конференция объединила полсотни хранителей культурного наследия Азербайджана, Казахстана, России и Кыргызстана.

Дворец Радзивиллов сегодня стал местом рождения музейных инициатив для стран СНГ. Продолжается II Международная конференция, которая объединила полсотни хранителей культурного наследия из Азербайджана, Казахстана, России, Кыргызстана. Встречу инициировала базовая организация СНГ в "музейном деле" - музей-заповедник "Несвиж". Диалог начали вести накануне в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске. За круглым столом звучат не просто доклады. Так, директор российского "Музея Победы" предложил единомышленникам включиться в популяризацию школьных музеев Победы во имя сохранения исторической памяти, а топ-менеджер Азербайджанского музея искусств поделилась опытом внедрения искусственного интеллекта в музейные пространства Востока.

Жандос Болдыков, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Бозок" (Казахстан):

"Все знаем, что туризм сейчас очень хорошо развивается в странах СНГ. Я думаю, что за три дня мы получим много полезной информации и интересный опыт. Музей-заповедник "Несвиж" за короткое время смог все восстановить, собрать атрибутику, все это сохранилось хорошо".

"Музейные инициативы в пространстве СНГ" обсуждают раз в три года. Как правило, на этой платформе и зарождаются двусторонние арт-гастроли.