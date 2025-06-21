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В ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости пройдет концерт-реквием
Автор:Редакция news.by
Гости из разных уголков Беларуси и зарубежья 21 июня собираются в Бресте, чтобы почтить память защитников, которые первыми в Великую Отечественную войну приняли на себя удар фашистов.
Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, начнутся в 01:00 22 июня. Ожидается, что будет показан фильм "Письма защитникам Брестской крепости", а также состоится концерт-реквием. На сцене выступят артисты из России. На рассвете первый бой воссоздадут 600 реконструкторов. У легендарной цитадели будет выставлена кавалерия и техника 1940-х годов. Всего же в Брест в эти дни прибыло более 30 делегаций из России и Казахстана.