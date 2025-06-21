В ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости пройдет концерт-реквием

Гости из разных уголков Беларуси и зарубежья 21 июня собираются в Бресте, чтобы почтить память защитников, которые первыми в Великую Отечественную войну приняли на себя удар фашистов.

Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, начнутся в 01:00 22 июня. Ожидается, что будет показан фильм "Письма защитникам Брестской крепости", а также состоится концерт-реквием. На сцене выступят артисты из России. На рассвете первый бой воссоздадут 600 реконструкторов. У легендарной цитадели будет выставлена кавалерия и техника 1940-х годов. Всего же в Брест в эти дни прибыло более 30 делегаций из России и Казахстана.