В новогоднюю ночь на главном телеканале страны смотрите праздничный эфир шоу "Добрый вечер". Зажигать на "первой кнопке" будут популярные исполнители белорусской эстрады и российские медиаперсоны: Александр Солодуха, Алена Ланская, Жанет, Авраам Руссо, группа "На-на", Александр Олешко, участники талант-шоу "Фактор.by" и другие.

Накануне прошли съемки праздничного эфира. Для того чтобы обеспечить телезрителям волшебное настроение, на площадке работали десятки специалистов: звукорежиссеры, постановщики, редакторы.

Ведущие праздничного концерта - Марианна Муренкова и Тео. Именно они станут проводниками хорошего настроения в уходящем и наступающем годах. Концерт начнется 31 декабря и продолжится после боя курантов.