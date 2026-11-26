В "Новой Гуте" провели очередной обмен телами погибших военнослужащих
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На территории Беларуси в пункте пропуска "Новая Гута" был проведен очередной обмен телами погибших военнослужащих.
В ходе процедуры российская сторона передала украинской 250 тел, а Украина России - 22.
Предыдущий обмен телами прошел в "Новой Гуте" 22 октября 2026 года. Тогда Россия передала 252 тела украинских военнослужащих, а Киев вернул 25 тел погибших военнослужащих ВС РФ.
Беларусь последовательно занимает миролюбивую позицию и проводит миротворческую политику - создает условия для диалога между сторонами конфликта, содействует организации гуманитарных коридоров, решению вопросов воссоединения семей, обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих.
На территории Беларуси уже проведено более 70 гуманитарных обменных миссий. Одной из крупнейших операций стала эвакуация жителей прифронтового города Алешки, организованная в Гомельской области 31 октября.