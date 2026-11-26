На территории Беларуси в пункте пропуска "Новая Гута" был проведен очередной обмен телами погибших военнослужащих.

В ходе процедуры российская сторона передала украинской 250 тел, а Украина России - 22.

Предыдущий обмен телами прошел в "Новой Гуте" 22 октября 2026 года. Тогда Россия передала 252 тела украинских военнослужащих, а Киев вернул 25 тел погибших военнослужащих ВС РФ.

Беларусь последовательно занимает миролюбивую позицию и проводит миротворческую политику - создает условия для диалога между сторонами конфликта, содействует организации гуманитарных коридоров, решению вопросов воссоединения семей, обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих.

На территории Беларуси уже проведено более 70 гуманитарных обменных миссий. Одной из крупнейших операций стала эвакуация жителей прифронтового города Алешки, организованная в Гомельской области 31 октября.