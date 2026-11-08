В Оболи ко Дню Октябрьской революции открыли обновленную амбулаторию

Беларусь бережно сохранила уникальную традицию отмечать 7 ноября открытием значимых социальных и инфраструктурных объектов.

В этом году ко Дню Октябрьской революции в городском поселке Оболь открыли после модернизации амбулаторию врача общей практики.

Для пациентов созданы максимально комфортные условия: современным оборудованием оснащены стоматологический, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. Организована работа дневного стационара.

"Здание хорошее, уютное, условия созданы. Довольны и люди, и медики. Думаю, что всем будет на пользу", - отметила жительница города Оболь.

"Мы очень рады, что у нас в Оболи появился такой современный медицинский объект. Я лично душой болею за то, чтобы молодые специалисты работали в таких комфортных условиях", - поделилась жительница города Оболь.

"Я молодой специалист, работаю здесь 4-й месяц. Если сравнивать с предыдущим зданием, здесь, естественно, уютнее, комфортнее, приятнее принимать пациентов. Повышается мотивация работать, помогать людям", - рассказала заведующая Обольской амбулаторией врача общей практики Яна Варпахович.

Алексей Гуйда, заместитель председателя Витебского облисполкома:

"Эта амбулатория представляет собой современное учреждение здравоохранения. Есть высококвалифицированные специалисты. Стараемся обеспечивать качество оказания медпомощи равномерно по всем уровням населенных пунктов".

В Оболи также обновили пост скорой медицинской помощи, который расположен в одном с амбулаторией здании. В зоне ответственности медиков - свыше 2,5 тыс. человек.