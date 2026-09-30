В обществе обсуждается вопрос о лишении гражданства Беларуси беглых в эмиграции

В 2023 году в Беларуси вступили в силу изменения в Закон о гражданстве, которые расширили основания для лишения этого статуса.

Речь идет о лицах, совершивших преступления экстремистской направленности или особо тяжкие антигосударственные деяния.

Эта мера вызывает много споров, но, как показывает мировой опыт, она не является уникальной. Великобритания имеет одну из самых жестких практик. Согласно British Nationality Act, министр внутренних дел может лишить гражданства любое лицо, даже британца по рождению, если это посчитают благом для общественного порядка. В США американец может утратить гражданство за государственную измену или вступление в вооруженные силы врага. В Германии и Франции активно обсуждается возможность аннулирования паспортов у лиц с двойным гражданством, осужденных за терроризм. Беларусь в данном случае имеет право действовать в русле общемировой тенденции.

Инна Жигарева, сын которой пострадал от действий деструктивной белорусской оппозиции, на вопрос о том, имеют право носить имя "белорус" те люди, которые пытались устроить госпереворот в Беларуси, ответила однозначно: "Нет".

"Людей, которые пропагандируют это, втягивают молодежь, те несформированные умы, у которых нет опыта жизни, если есть угроза нашей спокойной жизни, то таких людей надо лишать гражданства. Это мое субъективное мнение. В Киеве все начиналось с пирожков, с булочек, а чем это все закончилось? Вот они борются за свободу. Свободу от чего?", - спросила женщина.

Юрист-международник Олег Варакса отметил, что в мировой практике уже есть примеры лишения гражданства лиц, причастных к терроризму или уехавших в террористические организации (например, в "Исламское государство"). По его словам, так поступают в Великобритании, США, Канаде и Бразилии (где лишить гражданства можно только тех, кто получил его в порядке натурализации, а не по рождению). В связи с этим эксперт подчеркнул: "Поэтому наше государство может и должно самостоятельно решать данный вопрос".

Таким образом, лишение гражданства становится инструментом защиты государства от тех, кто сознательно встал на путь предательства. Однако, как отмечают эксперты, важно соблюдать принцип соразмерности и индивидуального подхода, чтобы эта мера не стала инструментом для расправы над теми, кто просто запутался.

Подробнее в документальном фильме "Первого информационного" "Изгнанные из Рая" в вечернем эфире на "Беларусь 1" после "Панорамы".