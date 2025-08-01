В очереди на границе с ЕС находятся 1,6 тыс. автомобилей - ГПК

Перед выходными днями в очереди, чтобы попасть на территорию Польшу стоят 1,6 тыс. легковушек. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

С понедельника очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") выросла на 940 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1,6 тыс. авто и 32 автобуса. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию только 35 % легковушек от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 310 единиц легкового транспорта.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"). Его контрольные службы за сутки оформили 33 % транспорта.