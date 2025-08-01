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В очереди на границе с ЕС находятся 1,6 тыс. автомобилей - ГПК
Перед выходными днями в очереди, чтобы попасть на территорию Польшу стоят 1,6 тыс. легковушек. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
С понедельника очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") выросла на 940 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1,6 тыс. авто и 32 автобуса. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию только 35 % легковушек от нормы.
Перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 310 единиц легкового транспорта.
Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"). Его контрольные службы за сутки оформили 33 % транспорта.
Въезда в Литву перед погранпереходами "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают 1 тыс. грузовиков. Сопредельная сторона за сутки выполнила норму по пропуску авто на 18 %.