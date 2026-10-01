В нашей стране любовь к Родине, знание традиций и патриотизм прививают с детства. В системе Министерства внутренних дел насчитывается 185 военно-патриотических клубов. В школах работают военно-патриотические классы, а теперь к этой практике все активнее подключаются и детские сады.

1 октября в одном из минских детских садов открылся первый клуб "Маленький патриот".

Любовь к Родине прививают с детства

В воинской части 3214 сегодня самые юные граждане делают первые шаги в патриотическом воспитании. 20 воспитанников столичного детского сада № 495 торжественно вступают в клуб "Маленькие патриоты". Примечательно, что это первый детский сад в стране, где создана подобная группа. Занятия проходят в игровой форме, прививая любовь к Родине и формируя гражданскую позицию, чтобы ребята с детства осознавали, что значит быть патриотом.

Оксана Соловей, руководитель клуба "Маленький патриот" детского сада № 495 г. Минска:

"Вступление в клуб стимулирует обновление развивающей среды учреждения. В детском саду открываются тематические уголки, интерактивные мини-музеи, зоны воинской славы или этнографические экспозиции. У детей есть возможность увидеть предметы быта, рассмотреть элементы экипировки и макеты".

Военно-патриотические клубы - это не только про любовь к Родине. Это еще и про настоящую дружбу, веру в себя и в товарища. А любить Родину и ценить то, что имеешь, в Беларуси учат с самого детства.