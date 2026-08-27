В Октябрьском районе Минска открылась интерактивная зона в честь ДОСААФ

В Октябрьском районе Минска, на улице Аэродромной, появилась интерактивная зона отдыха, посвященная ДОСААФ.

Площадку дополнила спортивная инфраструктура с тренажерами, детскими городками и локациями для образовательных физкультур-минуток.

А в зеленом оазисе Фрунзенского района, расположенном по улице Петра Глебки, появилась новая локация для отдыха и спорта. Площадка "Вярба" украшена малыми архитектурными формами и арт-объектами, на ней есть детские городки и релакс-пространства.

"Нами были модернизированы дорожно-тропиночная сеть, были поставлены новые скамейки, беседки, к ним проведены новые дорожки. Для детей были установлены две новые детские площадки, была оборудована спортивная площадка", - прокомментировала заместитель директора УП "Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска" Елена Кмит.

В белорусской столице продолжаются работы по созданию еще 8 зеленых локаций, открытие которых запланировано ко Дню города. На живописной карте Минска таких территорий будет около 100.