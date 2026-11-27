В Беларуси продолжают проверять готовность отрядов народного ополчения. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко мониторинг проводит Госсекретариат Совета безопасности.

В Ошмянском районе уже сформированы 4 подразделения. 27 ноября добровольцам вручили оружие на время проверки. Оценивают укомплектованность отрядов, подготовку добровольцев, а также взаимодействие местных органов власти и правоохранительных структур.

Проверка охватывает всю вертикаль: от правительства до местных исполкомов. Особое внимание - взаимодействию с Вооруженными Силами по получению оружия и боеприпасов, а также занятиям по боевому слаживанию под руководством территориальных органов МВД.

Андрей Горбатенко, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"Основная задача народного ополчения - это, конечно же, обеспечить внутренний порядок на своих территориях, то есть в своем сельском совете, в деревне, на улице, в городе, в районе, поэтому мы и проводим это мероприятие. Я только что заслушал председателя исполнительного комитета, который доложил мне принятые им решения, то есть о том, в какой последовательности формирует отряды, и те задачи, которые он определил народному ополчению. Задачи своевременно поставлены и произведено оповещение".

"Получил оружие. Стрельбы будут, так что, я думаю, если родина позовет, придется оказать содействие. Покуда здоровье позволяет, я думаю, надо будет держать оборону, потому что рядом неспокойно - Украина и Европа не сильно лояльно к нам относятся. Надо защищать свои рубежи, теперь уже мы военнослужащие на сегодняшний день, так что мы достойно, если кто-то решит, встретим", - поделился доброволец отряда народного ополчения.

Впереди у добровольцев - медицинская, тактическая и огневая подготовка.

Итоги проверки подведут позже, а результаты доложат Президенту. Работа по оценке готовности народного ополчения продолжается по всей стране.