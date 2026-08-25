В Осиповичском гарнизоне начался учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками

Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками, которые только прибыли в войска, проходит в Осиповичском гарнизоне.

24 августа с молодежью встретился начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко.

В ближайшие дни выпускники выполнят нормативы по огневой, тактической, специальной и физической подготовке. Завершат сбор контрольные занятия.

За молодыми специалистами в воинских частях закреплены опытные офицеры-наставники. Они помогают выпускникам адаптироваться к службе.