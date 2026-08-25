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В Осиповичском гарнизоне начался учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками

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Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками, которые только прибыли в войска, проходит в Осиповичском гарнизоне.

24 августа с молодежью встретился начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко.

В ближайшие дни выпускники выполнят нормативы по огневой, тактической, специальной и физической подготовке. Завершат сбор контрольные занятия.

За молодыми специалистами в воинских частях закреплены опытные офицеры-наставники. Они помогают выпускникам адаптироваться к службе.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

сборОсиповичивыпускники
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