В ОСВОДе напомнили правила безопасного отдыха у воды

В жаркую погоду на пляжах белорусской столицы полно людей. Там созданы все условия для комфортного отдыха, а за безопасностью следят спасатели. Отдыхающих просят соблюдать правила, чтобы досуг прошел без происшествий.

Безопасный отдых у воды

Спрос на отдых у воды высокий, поэтому спасатели в столичных зонах отдыха работают в усиленном режиме. Однако безопасность зависит и от самих отдыхающих.

Купаться стоит только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки и ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Среди белорусов очень популярно катание на сапбордах. Важно обязательно надевать спасательный жилет, крепить страховочный лиш к ноге и не заплывать на территорию, где ходят катера и гидроциклы.

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

"Перед тем как отправиться кататься на сапборде, обязательно посмотрите прогноз погоды, чтобы не было дождя, ветра или грозы. Обязательно зовите с собой напарника. Если у вас нет напарника, предупредите близких людей о месте нахождения и о том, когда вы прибудете обратно".

Городские службы следят и за санитарным состоянием пляжей, чтобы отдых проходил не только комфортно, но и безопасно. Береговую линию регулярно очищают от камыша и ила. Акватории водолазы обследуют ежемесячно: очищают дно от камней и опасного мусора.

Соблюдать осторожность на солнце в ближайшие дни придется особенно строго. Жаркая погода сохранится, а значит пляжи белорусской столицы вновь станут главным местом притяжения.